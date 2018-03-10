Избран председатель Общества оценщиков Азербайджана (ФОТО)

10 марта 2018 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нусрет Ибрагимов избран председателем правления Общества оценщиков Азербайджана. Решение было принято в субботу в ходе внеочередной выборной конференции.

С 2017 года Ибрагимов был исполняющим обязанности предправления общества.

Всего новое правление общества состоит из 11 человек.

Также на конференции был сформирован новый состав ревизионной комиссии, состоящий из трех человек.

Оценочная деятельность в Азербайджане регулируется законом "Об оценочной деятельности", который вступил в силу в 1998 году. Общество оценщиков Азербайджана было зарегистрировано в 1997 году - это общественная организация, которая объединяет всех оценщиков, действующих на территории страны.

(Автор: Илькин Шафиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Азербайджане готовится реестр оценщиков
Бизнес 15:28
Законодательство в области оценочной деятельности в Азербайджане требует обновления – общество (ФОТО)
Бизнес 12:21
Цены на рынке недвижимости Баку снизились на 3,5%
Бизнес 14 января 15:05
Цены на авторынке Баку в декабре 2017 года выросли
Бизнес 11 января 14:37
Рынок недвижимости Баку в 2017 году относительно стабилизировался - эксперт
Бизнес 11 декабря 2017 14:34
Цены на рынке недвижимости Баку незначительно снизились
Бизнес 10 декабря 2017 15:44
Цены на рынке недвижимости Баку продолжают расти
Бизнес 18 ноября 2017 22:16
Цены на рынке недвижимости Баку продолжают расти
Бизнес 14 ноября 2017 17:57
Цены на рынке недвижимости Баку в сентябре незначительно выросли
Бизнес 11 октября 2017 08:00
Цены на рынке недвижимости Баку в сентябре незначительно выросли
Бизнес 9 октября 2017 17:52
Цены на рынке недвижимости Баку незначительно снизились
Бизнес 12 сентября 2017 13:32
Цены на рынке недвижимости Баку незначительно снизились
Бизнес 16 августа 2017 15:52
Дальнейший рост цен на рынке недвижимости Баку неизбежен - эксперт
Бизнес 6 августа 2017 19:30
Вторичное жилье в Баку за полгода подешевело почти на 10%
Бизнес 29 июля 2017 09:00
Дальнейший рост цен на рынке недвижимости Баку неизбежен - эксперт
Бизнес 14 июля 2017 15:26
Вторичное жилье в Баку за полгода подешевело почти на 10%
Бизнес 14 июля 2017 14:04
На рынке недвижимости Баку наблюдается активность
Бизнес 17 июня 2017 08:00
На рынке недвижимости Баку наблюдается активность
Бизнес 12 июня 2017 16:44