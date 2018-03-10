Избран председатель Общества оценщиков Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Нусрет Ибрагимов избран председателем правления Общества оценщиков Азербайджана. Решение было принято в субботу в ходе внеочередной выборной конференции.

С 2017 года Ибрагимов был исполняющим обязанности предправления общества.

Всего новое правление общества состоит из 11 человек.

Также на конференции был сформирован новый состав ревизионной комиссии, состоящий из трех человек.

Оценочная деятельность в Азербайджане регулируется законом "Об оценочной деятельности", который вступил в силу в 1998 году. Общество оценщиков Азербайджана было зарегистрировано в 1997 году - это общественная организация, которая объединяет всех оценщиков, действующих на территории страны.

(Автор: Илькин Шафиев)

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