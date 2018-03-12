Биткоин дорожает на торгах

12 марта 2018 10:02 (UTC+04:00)

Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (bitcoin) бурно растет на торгах в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов, но аналитики прогнозируют "боковое" движение для криптовалюты, пока она не преодолеет уровень сопротивления, близкий к 12 тысячам долларов, сообщает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин подорожал на 9,12%, до 9,585 тысячи долларов, на бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 10,22%, до 9,488 тысячи долларов, на GDAX — на 9,3%, до 9,501 тысячи.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дорожал на CoinMarketCap на 5,68%, до 726,16 доллара, Ripple — на 2,62%, до 0,821 доллара, Bitcoin Cash — на 11,71%, до 1,114 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 387,29 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.

Ранее криптотрейдеры отреагировали продажами на заявление Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в среду. SEC заявила, что в том случае, если на криптовалютной бирже торгуются токены, подпадающие под определение ценных бумаг, то эти платформы должны быть зарегистрированы в SEC в соответствии с федеральным законодательством. По мнению регулятора, несмотря на то, что эти платформы имеют развитые стандарты безопасности, SEC не проверяла их и не одобряла торговые протоколы.

"Биткоин застрял в диапазоне между 7,4 тысячи и 11,9 тысячи. Я бы не хотел покупать его, когда он близок к нижней границе, лучше покупать на росте. Иными словами, пока биткоин не преодолеет отметку в 11,9 тысячи долларов, то он находится в категории "не покупать", — приводит телеканал CNBC мнение президента и основателя компании по техническому анализу биржевых торгов All Star Charts Джей-Си Паретса (J.C. Parets).

"В воскресенье биткоин отыграл часть потерь, поднявшись на 8%, до 9,7 тысячи долларов. Тем не менее, объемы были небольшие, и прорыв сопротивлений не намечается. Похоже, в ближайшее время мы увидим продолжение бокового движения", — сказал РИА Новости директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Стоимость биткоина снижается на торгах
Бизнес 7 марта 11:14
Бесплатный семинар в Баку: Как инвестировать в цифровую валюту?
Бизнес 5 марта 18:06
Курс биткоина значительно вырос
Бизнес 5 марта 11:16
G20 впервые обсудит вопросы кибербезопасности и криптовалюты
Бизнес 2 марта 13:52
Курс биткоина перешел к снижению
Бизнес 1 марта 11:10
Билл Гейтс предупредил об опасности криптовалют
Бизнес 28 февраля 16:50
Биткоин растет на новостях о криптобиржах
Бизнес 27 февраля 09:58
Биткоин слабо дешевеет
Бизнес 26 февраля 10:11
В Казахстане откроют первую криптобиржу
Бизнес 23 февраля 18:31
Мадуро сообщил о возможных сделках с "петро" на миллиард долларов
Бизнес 23 февраля 07:34
Мадуро объявил о выпуске новой криптовалюты, поддержанной золотом
Другие страны 22 февраля 04:26
Биткоин продолжает дорожать
Бизнес 20 февраля 10:08
Биткоин дорожает после предыдущего снижения цены
Бизнес 19 февраля 13:44
Биткоин торгуется выше десяти тысяч долларов
Бизнес 16 февраля 09:28
Цена биткоина продолжает дорожать в четверг
Бизнес 15 февраля 09:58
Организаторы "крупнейшей хакерской атаки" заработали на афере 24 доллара
В мире 14 февраля 16:59
В Болгарии украли более 20 компьютеров для добычи биткоинов
Европа 13 февраля 23:02
Курс биткоина продолжил рост после взлета
Бизнес 13 февраля 09:56