Деловой центр Азербайджана в Астрахани получит налоговые преференции

Проект строительства делового центра Азербайджана в российском городе Астрахань получил статус особо важного инвестиционного проекта, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство экономического развития.

Как отмечается, этот статус дает ряд преференций, в том числе право на пониженную ставку налога на прибыль и на имущество организаций. Вместе с азербайджанским проектом такой статус получили еще 10 проектов.

"В Астраханской области статус "особо важный инвестиционный проект" присвоен 11 инвестиционным проектам с общим объемом инвестиций порядка 27 миллиардов рублей. В прошлом году в их число вошли, в частности, строительство делового центра Азербайджана в Астрахани с объемом инвестиций более 200 миллионов рублей. А также строительство крытой учебно-тренировочной арены с искусственным льдом с объемом инвестиций более 300 миллиона рублей", - сказал глава регионального минэкономразвития Алексей Попов на коллегии министерства.

Отметим, что церемония закладки памятной капсулы на месте строительства делового центра Азербайджана в Астрахани состоялась в декабре 2016 года. Ожидается, что объект будет открыт в марте этого года. Общая площадь застройки составляет пять тысяч квадратных метров. В многофункциональном пятиэтажном здании разместятся выставочный зал, конференц-зал, просторные офисные помещения, мини-отель.

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