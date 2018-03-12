Деловой центр Азербайджана в Астрахани получит налоговые преференции

12 марта 2018 13:39 (UTC+04:00)

Проект строительства делового центра Азербайджана в российском городе Астрахань получил статус особо важного инвестиционного проекта, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство экономического развития.

Как отмечается, этот статус дает ряд преференций, в том числе право на пониженную ставку налога на прибыль и на имущество организаций. Вместе с азербайджанским проектом такой статус получили еще 10 проектов.

"В Астраханской области статус "особо важный инвестиционный проект" присвоен 11 инвестиционным проектам с общим объемом инвестиций порядка 27 миллиардов рублей. В прошлом году в их число вошли, в частности, строительство делового центра Азербайджана в Астрахани с объемом инвестиций более 200 миллионов рублей. А также строительство крытой учебно-тренировочной арены с искусственным льдом с объемом инвестиций более 300 миллиона рублей", - сказал глава регионального минэкономразвития Алексей Попов на коллегии министерства.

Отметим, что церемония закладки памятной капсулы на месте строительства делового центра Азербайджана в Астрахани состоялась в декабре 2016 года. Ожидается, что объект будет открыт в марте этого года. Общая площадь застройки составляет пять тысяч квадратных метров. В многофункциональном пятиэтажном здании разместятся выставочный зал, конференц-зал, просторные офисные помещения, мини-отель.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджан огласил условия подписания авиационного соглашения с ЕС (Эксклюзив)
Бизнес 16:20
В Азербайджане необходимо снизить долю импортных компонентов в сельхозпроизводстве – депутат
Бизнес 14:27
Азербайджан может существенно увеличить долю МСП в структуре ВВП - депутат
Точка зрения 13:58
Россия создает в Иране центр по послепродажному обслуживанию техники ПВО
Политика 12:34
Контракт на поставку С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года
Россия 12:30
Какие районы Баку пользуются наибольшим спросом на рынке жилья?
Бизнес 11:57
Генсек ОПЕК прибудет с официальным визитом в Азербайджан (Эксклюзив)
Энергетика 10:48
EgyptAir получила разрешение на работу в московском аэропорту
Россия 10:41
Минобразования и ГЭЦ распространили совместное сообщение в связи с ДТП в Евлахе
Общество 11 марта 19:19
Пострадавшие при ДТП в Евлахе госпитализированы
Общество 11 марта 15:32
Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане
Общество 11 марта 15:14
В Азербайджане начинается совместное с Ираном производство автомобилей
Бизнес 11 марта 14:41
В Азербайджане могут расширить объемы льготного кредитования бизнеса (Эксклюзив)
Бизнес 11 марта 07:07
Лондон намерен ввести жесткий санкционный режим в отношении российских чиновников
Европа 11 марта 04:06
Адвокат: Факты пыток над Шахбазом Гулиевым и Дильгамом Аскеровым будут переданы в ЕСПЧ
Нагорно-карабахский конфликт 10 марта 17:17
Выросли активы Азербайджанского ипотечного фонда
Бизнес 10 марта 17:12
CIPDH: Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев подвергались армянами жестоким пыткам
Нагорно-карабахский конфликт 10 марта 16:52
В Азербайджане готовится реестр оценщиков
Бизнес 10 марта 15:28