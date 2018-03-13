Ирану передадут в управление одну из частных больниц в Баку

13 марта 2018 15:24 (UTC+04:00)

ТЕГЕРАН /Trend/ - Иран получит в управление одну из частных больниц в Азербайджане.

Об этом, как передает во вторник собкор Trend, журналистам сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, находящийся с визитом в Тегеране.

“Мы развиваем сотрудничество с Ираном в сфере здравоохранения и планируем передать иранским врачам в управление одну из частных больниц в Баку. Уверен, что реализация этого проекта завершится в ближайшее время”, - сказал Мустафаев.

Министр также напомнил, что Азербайджан и Иран активно сотрудничают и в других сферах.

“У нас очень хорошие связи в сфере сельского хозяйства. В Азербайджане мы хотим создать условия для иранской стороны, чтобы наладить в нашей стране производство автобусов и сельскохозяйственной техники”, - сказал Мустафаев.

Другими сферами сотрудничества Азербайджана и Ирана, добавил министр, являются туризм, образование и культура.

(Авторы: Азад Гасанли, Камьяр Эгбалнежад. Редактор: Хазар Ахундов)

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