Азербайджан становится ключевой частью торгового маршрута между Европой и Азией – ЕС (Эксклюзив)

15 марта 2018 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является очень важной частью маршрута, соединяющего Европу и Азию, являясь, в частности, ключевой частью торгового пути из Европы в Центральную Азию и Китай.

Об этом Тренд сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

"ЕС последовательно поддерживает все важные торговые маршруты региона, способствуя связям между странами по нескольким направлениям, в том числе по морю, железным дорогам, воздуху, также расширяя связи в финансовом и IT-секторах. Мы должны развивать сотрудничество с Азербайджаном и другими странами Шелкового пути во всех этих сферах, чтобы работать как одна большая структура", - сказал Янкаускас.

Он подчеркнул, что ЕС и Азербайджан уже добились значительных успехов в расширении торговых связей, приведя в пример железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс.

"Теперь нам нужно заполнить эти маршруты грузами, так как появились новые возможности их быстрой и выгодной транспортировки. Мы поддерживаем становление Азербайджана как важного транспортного узла между Западом и Востоком", - сказал Янкаускас.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот со странами Европейского союза в 2017 году составил 9,4 миллиарда долларов, что на 52,35 процента больше показателя 2016 года. В прошлом году Азербайджан экспортировал в страны ЕС товары на 7,45 миллиарда долларов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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