Какие банки в Азербайджане будут работать на праздник Новруз? (СПИСОК)

БАКУ /Trend/ - С 20 по 26 марта 2018 года филиалы и отделения ряда банков Азербайджана будут работать в усиленном режиме, сообщает в пятницу Палата надзора над финансовыми рынками.
Как отмечается в сообщении, в усиленном режиме будут работать свыше 120 филиалов и отделений 26 банков.
Восемь филиалов 6 банков, расположенных в Баку, будут работать в режиме 24/7.
Список банков Азербайджана, которые будут работать в праздничные дни.
В праздничные дни будет действовать специальная мониторинговая группа Палаты. По любым возникшим проблемам можно будет обратиться на горячую линию.
Координатор: Азер Гулуев:
Телефон +994 70-922-29-99
Email: azar.guluyev@fimsa.az
(Автор: Илькин Шафиев)
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