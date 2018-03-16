Какие банки в Азербайджане будут работать на праздник Новруз? (СПИСОК)

16 марта 2018 19:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 20 по 26 марта 2018 года филиалы и отделения ряда банков Азербайджана будут работать в усиленном режиме, сообщает в пятницу Палата надзора над финансовыми рынками.

Как отмечается в сообщении, в усиленном режиме будут работать свыше 120 филиалов и отделений 26 банков.

Восемь филиалов 6 банков, расположенных в Баку, будут работать в режиме 24/7.

Список банков Азербайджана, которые будут работать в праздничные дни.

В праздничные дни будет действовать специальная мониторинговая группа Палаты. По любым возникшим проблемам можно будет обратиться на горячую линию.

Координатор: Азер Гулуев:

Телефон +994 70-922-29-99

Email: azar.guluyev@fimsa.az

(Автор: Илькин Шафиев)

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