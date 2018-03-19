Китай утвердил заявки трех компаний на проведение IPO

19 марта 2018 14:13 (UTC+04:00)

Китайский комитет по контролю над ценными бумагами утвердил заявки трех компаний на первую публичную эмиссию акций (IPO) на фондовом рынке, сообщает агентство "Синьхуа".

В рамках IPO эти компании смогут привлечь до 1,9 миллиарда юаней (около 300 миллионов долларов).

Все три компании разместят свои акции на Шанхайской фондовой бирже, говорится в опубликованном комитетом заявлении.

Компании и их андеррайтеры подтвердят даты эмиссии и опубликуют проспекты после переговоров с биржами.

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