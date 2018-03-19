Китай утвердил заявки трех компаний на проведение IPO

Китайский комитет по контролю над ценными бумагами утвердил заявки трех компаний на первую публичную эмиссию акций (IPO) на фондовом рынке, сообщает агентство "Синьхуа".

В рамках IPO эти компании смогут привлечь до 1,9 миллиарда юаней (около 300 миллионов долларов).

Все три компании разместят свои акции на Шанхайской фондовой бирже, говорится в опубликованном комитетом заявлении.

Компании и их андеррайтеры подтвердят даты эмиссии и опубликуют проспекты после переговоров с биржами.

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