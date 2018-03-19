Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане будут продолжены реформы, чтобы и впредь обеспечить устойчивость экономики

БАКУ /Trend/ - Серьезные реформы в связи с экономической политикой, проведенные за последний период в Азербайджане, дали хорошие результаты.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в понедельник с речью на всенародном веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа – Новруз.

"Мы будем углублять эти реформы, будем проводить их и впредь, чтобы и впредь обеспечить устойчивость азербайджанской экономики", - сказал глава государства.

По словам Президента Ильхама Алиева, страна развивается успешно.

"Азербайджан и в экономической сфере добился больших успехов. ВВП за два месяца увеличился на 1,3 процента, а ВВП в ненефтяном секторе - на 2,3 процента. Промышленное производство выросло на 1,4 процента, а в ненефтяном секторе - на 8,4 процента. Производство сельскохозяйственной продукции выросло на четыре процента, а доходы населения - на 10,2 процента. Инфляция составила 4,7 процента. То есть стоящие перед нами задачи выполняются ", - сказал глава государства.

Как отметил Президент Азербайджана, валютные резервы страны за два месяца увеличились на 2,1 миллиарда долларов и в настоящее время равны 44 миллиардам долларов.

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