Azer Turk Bank будет работать в праздничные дни

БАКУ /Trend/ - Государственный Azer Turk Bank будет обслуживать клиентов в дни праздника Новруз, сообщает банк в понедельник.

Так, филиал Bakı, расположенный по адресу ул. 28 мая 64/75, будет обслуживать клиентов 20, 21 и 22 марта, отделение №2, расположенное по адресу ул. Фазаиля Байрамова 6, 23, 24 и 25 марта с 10:00 до 15:00. Отделение банка №1, расположенное на проспекте Гейдара Алиева 115 (центр службы ASAN №5), будет работать 26 марта с 10:00 до 20:00.

С более подробной информацией о сети обслуживания, продукциях и услугах банка можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945.

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