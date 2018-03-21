На Азербайджан не будет распространяться лицензирование экспорта из Беларуси лесоматериалов

21 марта 2018 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- На Азербайджан, Грузию, Туркменистан и Сербию не будет действовать лицензирование экспорта из Беларуси за пределы ЕАЭС лесоматериалов, обработанных из твердолиственных пород (черновая мебельная заготовка, доска необработанная). Как передает Бизнес Новости, лицензирование введено на полгода постановлением правительства Беларуси от 20 марта.

Согласно постановлению, концерн "Беллесбумпром" будет согласовывать заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов твердолиственных пород при наличии заключенного между названным концерном и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов твердолиственных пород.

"Документ при этом исключает Азербайджан, Грузию, Туркменистан и Сербию из-под действия порядка лицензирования. Это связано с тем, что согласно нормам соглашений о свободной торговле Беларуси с данными странами предполагается неприменение сторонами количественных ограничений и мер, препятствующих или ограничивающих импорт/экспорт товаров между государствами-участниками",- говорится в сообщении.

Данная мера является временной и не носит запретительный характер

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