Увеличилось число российских туристов посетивших Таджикистан

22 марта 2018 16:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно данным российского аналитического агентства ТурСтат, количество выездных поездок из России в Таджикистан достигло 116 тысяч в 2017 году, обеспечив рост на 5 процентов по сравнению с соответствующим показателем предыдущего года, а общее число выездных туристских поездок из России выросло в прошлом году на 25 процентов — до 40 миллионов.

Таджикистан занял 40-е место по количеству зарубежных турпоездок из России.

Самой популярной страной у российских туристов с 4,5 миллиона поездок в минувшем году стала Турция.

Последнее место в рейтинге заняла Португалия, это государство путешественники из России посетили 47 тысяч раз.

Ранее мэр Душанбе Рустам Эмомали утвердил план действий исполнительных органов города Душанбе по проведению мероприятий, посвященных Году развития туризма и ремесел.

Мероприятия по данному плану объявлены указом президента Таджикистана Эмомали Рахмоном 20 января 2018. Эти шаги направлены на повышение уровня и качества услуг в сфере туризма, развитие ремесел, пропаганду истории и культуры Таджикистана.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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