BMW отзовет с китайского рынка свыше 44 тысяч дефектных автомобиля

26 марта 2018 15:45 (UTC+04:00)

Компании BMW China и BMW Brilliance Automotive планируют отозвать с китайского рынка 44 052 автомобиля из-за производственных дефектов, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Главное государственное управление технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР.

Отзыву подлежат 6 989 автомобилей компании BMW Brilliance Automotive моделей 316i, 320i, 320Li, 328i, 328Li, 335Li and X1, выпущенных с 13 февраля 2012 года по 28 декабря 2013 года.

Кроме того, компания BMW China также отзовет 37063 импортных автомобиля моделей 120i, 220i, 320i, 328i, 335i, 428i, 435i, 528i, 535i, 640i, X1, X5, X6, M235i, M3, M5 и M6, произведенных в период с четвертого августа 2012 года по 30 декабря 2013 года.

Сообщается, что некоторые автомобили имеют неисправности газогенераторов подушек безопасности, при раскрытии которых может возникнуть угроза безопасности водителя.

Отзыв проблемных автомобилей начнется 11 июня 2018 года.

Компании пообещали заменить дефектные автозапчасти бесплатно.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Второй прототип китайского самолета С919 будет отправлен на испытательную базу в провинции Шаньдун
Бизнес 16:15
Состоялась передача Китаю 9999-го самолета Boeing-737 (ФОТО)
Бизнес 15:23
Китайский батискаф "Хайлун-3" совершил успешное погружение на 1690 м (ФОТО)
Китай 15:15
Китай расширит доступ иностранных инвесторов к рынкам финансов, ИКТ, здравоохранения и образования
Бизнес 15:12
Китайские ВВС провели боевые учения в западной части Тихого океана (ФОТО)
Китай 15:10
Китайский финсектор способен справиться с внешними воздействиями - директор Центробанка
Бизнес 15:08
В Китае планируют снизить ставку НДС для ряда секторов экономики
Бизнес 15:00
Китай построил крупнейший в мире рудовоз
Бизнес 14:59
В Китае разрабатывают летательный аппарат изменяемой конфигурации на основе строения пчел
Китай 14:37
В 2017 году Пекин сэкономил более 100 млн кубометров воды
Китай 14:29
Китайская компания заинтересована производить совместно с Беларусью пожарную технику
Китай 14:20
В Китае построен первый источник нейтронов ядерного деления (ФОТО)
Китай 13:33
Китай заявил о готовности к переговорам с США по торговле для устранения разногласий
Китай 12:42
Глава МИД Китая совершит визит в Россию
Китай 12:28
Китай стал самым быстрорастущим рынком для Tesla
Бизнес 11:15
Конгрессмены США намерены расследовать растущее влияние Китая в Африке
США 10:47
Китай запустил торги юаневыми нефтяными фьючерсами
Китай 09:48
ВВС Китая проведут боевые учения на западе Тихого океана
Китай 25 марта 08:37