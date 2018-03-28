В Турции будет упрошена система регистрации компаний - премьер-министр Турции

28 марта 2018 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции будет упрошена система регистрации компаний, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщают в среду турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма, если раньше лица, желающие зарегистрировать компанию, должны были пройти несколько процедур и в том числе нотариат, то теперь эти операции будут осуществляться в режиме «единого окна».

Премьер-министр отметил, что также станет возможна регистрация компаний через портал «Электронное правительство».
«Если раньше при регистрации новой компании необходимо было оплатить 1,9 тысячи турецких лир, то сегодня это сумма снизилась до 650 турецких лир» - сказал Йылдырым.
Напомним, что в 2017 году в Турции были зарегистрированы 58 422 иностранных компаний.

По итогам 2017 года число зарегистрированных в стране немецких компаний составило 428, сирийских - 256, иранских - 231, российских - 146. Остальные компании приходятся на долю других стран.

В 2017 году количество зарегистрированных в Турции зарубежных компаний выросло на 14,38 процента по сравнению с 2016 годом.

Официальный курс на 28 марта составляет 3.9829 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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