Экс-премьер Грузии поможет налоговой реформе в Узбекистане

30 марта 2018 10:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – Ника Гилаури, член экономической команды Михаила Саакашвили и бывший премьер-министр Грузии, принимает участие в обсуждении проекта концепции налоговой реформы до 2020 года в Узбекистане.

По словам Гилаури, проведение реформ в налоговой сфере в Узбекистане крайне необходимо, потому что их отсутствие сдерживает развитие частного сектора и экономики в целом.

«Такие налоговые реформы, которые сейчас предлагаются в Узбекистане, это один из самых передовых вариантов, которые я видел. Думаю, что будет очень хороший эффект для страны, для экономики, для частного бизнеса», — отметил Гилаури во время общественных обсуждений концепции налоговой реформы в Ташкенте.

Напомним, что в прошлом после подобной реформы число налогов в Грузии было сокращено с 21 до 6, налоговые сборы за восемь лет выросли в десять раз, а экономика – в четыре раза.

В Узбекистане сейчас идет обсуждение концепции налоговой реформы до 2020 года, которая предполагает коренную трансформацию всей системы фискальных органов. Она должна быть представлена на рассмотрение президента и правительства до 1 апреля 2018 года.

Кроме того, до 1 июля 2018 года планируется подготовить проект налогового кодекса в новой редакции.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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