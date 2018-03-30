Цены на продукты питания в Казахстане стабильны

Мартовские праздники в Казахстане не повлекли резких скачков цен на продукты питания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

По итогам марта текущего года заметный рост цен на продукты питания за месяц отмечен только для некоторых несезонных свежих овощей и фруктов, что ожидаемо. Огурцы подорожали к февралю на 6,1 процента, помидоры - на 3,3 процента, капуста - на 2,7 процента, картофель - на 2,1 процента, морковь - на 1,3 процента.

На 4,8 процента подорожали бананы, на 2,4 процента - яблоки. Прочие плодовоовощные продукты или не выросли в цене более чем на 1 процент за месяц, или подешевели (например, чеснок и апельсины).

В марте состоялось заседание Правительства РК под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева. Он поручил акиматам усилить контроль за необоснованным ростом цен на продукты питания с учетом праздничных дней.

Первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев доложил о деятельности региональных стабфондов и насыщении рынка отечественным продовольствием. По данным Минсельхоза, в регионах за январь 2018 года в стабфонды было закуплено 2,18 тыс тонн продовольственных товаров. Реализовано 5,54 тыс тонн.

По данным акиматов областей, Алматы и Астаны по состоянию к началу весны фактическое наличие в стабфондах составляло 8,14 тыс тонн продтоваров, передано на освежение и ответственное хранение 14,26 тыс тонн.

Один из ключевых продуктов, закупаемых стабфондом - сахар-песок (в общей структуре товарных запасов в наличии и на складах на него приходится 35,4 процента от общего объема). За месяц (с февраля по март текущего года) сахар подорожал на 2,4 процента. Также на 1,5 процента поднялись в цене дрожжи.

Среди прочих бакалейных продуктов не отмечено значимого роста, или же цены снизились (например, подсолнечное масло подешевело на 0,2 процента).

Среди товаров животного происхождения - мясных, рыбных и молочных - значимый месячный рост цен отмечен только для некоторых кисломолочных продуктов. Так, сметана подорожала на 1,5 процента к февралю, кефир - на 1,4 процента, сыр - на 1,1 процента.

Колебания цен на прочую молочную, а также рыбную и мясную продукцию оставались в пределах 1 процента.

Мучные и крупяные изделия практически не подорожали. Заметное изменение цены зафиксировано только в сторону удешевления: гречневая крупа снизилась в цене сразу на 3,3 процента за месяц.

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