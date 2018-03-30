Внешний долг Казахстана увеличился

БАКУ /Trend/ - Валовой внешний долг Казахстана по состоянию на 1 января 2018 года составил 167 484,7 миллиона долларов США, увеличившись за 2017 год на 2,35 процента - с 163 631,7 миллиона долларов по состоянию на 1 января минувшего года.

Согласно информации Национального банка Казахстана, государственный и гарантированный государством внешний долг Казахстана на отчетную дату составил 14 307,9 миллиона долларов (что составляет 8,5 процента от общего объема валового внешнего долга) по сравнению с 13 676,7 миллиона долларов (8,4 процента) по состоянию на 1 января 2017 года.

Не гарантированный государством внешний долг составил 153 176,7 миллиона долларов (91,5 процента) против 149 955 миллиона долларов (91,6 процента) соответственно. При этом доля межфирменной задолженности в общем объеме валового внешнего долга на 1 января этого года составила 62,4 процента (или 104 463 миллиона долларов) против 64 процентов (104 767,5 миллиона долларов) на начало прошлого года.

Как отметили в пресс-службе Нацбанка, на начало 2018 года в структуре внешнего долга, по-прежнему, 62 процента занимает межфирменная задолженность, 26 процентов - внешний долг других секторов перед несвязанными кредиторами, 8 процентов - государственный внешний долг (Правительство и Национальный банк) и 4 процента - внешние обязательства банковского сектора (банки второго уровня и АО «Банк развития Казахстана»).

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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