Внешний долг Казахстана увеличился

30 марта 2018 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Валовой внешний долг Казахстана по состоянию на 1 января 2018 года составил 167 484,7 миллиона долларов США, увеличившись за 2017 год на 2,35 процента - с 163 631,7 миллиона долларов по состоянию на 1 января минувшего года.

Согласно информации Национального банка Казахстана, государственный и гарантированный государством внешний долг Казахстана на отчетную дату составил 14 307,9 миллиона долларов (что составляет 8,5 процента от общего объема валового внешнего долга) по сравнению с 13 676,7 миллиона долларов (8,4 процента) по состоянию на 1 января 2017 года.

Не гарантированный государством внешний долг составил 153 176,7 миллиона долларов (91,5 процента) против 149 955 миллиона долларов (91,6 процента) соответственно. При этом доля межфирменной задолженности в общем объеме валового внешнего долга на 1 января этого года составила 62,4 процента (или 104 463 миллиона долларов) против 64 процентов (104 767,5 миллиона долларов) на начало прошлого года.

Как отметили в пресс-службе Нацбанка, на начало 2018 года в структуре внешнего долга, по-прежнему, 62 процента занимает межфирменная задолженность, 26 процентов - внешний долг других секторов перед несвязанными кредиторами, 8 процентов - государственный внешний долг (Правительство и Национальный банк) и 4 процента - внешние обязательства банковского сектора (банки второго уровня и АО «Банк развития Казахстана»).

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Кыргызстана принял верительные грамоты у послов Германии, Турции и Казахстана
Кыргызстан 17:46
Казахстанский тенге подорожал по отношению к доллару США
Бизнес 16:14
Нацбанк Казахстана о прогнозах на инфляцию
Бизнес 15:27
Значение индикатора межбанковских депозитов Казахстана остается стабильным больше 20 дней
Бизнес 14:09
Казахстан активно развивает рыбную промышленность в регионах
Бизнес 13:34
Лавров и Де Мистура подтвердили эффективность переговоров в Астане
Россия 11:23
Цены на продукты питания в Казахстане стабильны
Бизнес 10:54
Казахстан представит в апреле экспортную стратегию
Бизнес 09:34
На западе Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Казахстан 29 марта 22:02
Атырауский НПЗ в Казахстане более чем двукратно увеличил производство бензина
Энергетика 29 марта 17:49
В Центральную Азию выехал первый товарный поезд из Китая
Бизнес 29 марта 16:31
Казахстанский тенге подорожал по отношению к доллару США
Бизнес 29 марта 16:12
Казахстан внедряет цифровую систему документооборота в области авиаперевозок
ИКТ 29 марта 14:23
Казахстан начал экспорт баранины в Китай
Бизнес 29 марта 12:41
Инвестиции в обрабатывающую промышленность Казахстана выросли в 2 раза
Бизнес 29 марта 11:11
Из нефти казахстанского месторождения произведено 1,5 млн. тонн серы
Энергетика 29 марта 09:29
На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги
Бизнес 28 марта 15:17
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер на модификацию систем загазованности
Тендеры 28 марта 14:39