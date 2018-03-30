Будет запущен прямой авиарейс между Казахстаном и Монголией

БАКУ /Trend/ - В 2018 году между Казахстаном и Монголией будет запущен новый авиарейс Астана-Улан-Батор.

Об этом в пятницу на брифинге в министерстве иностранных дел Казахстана сообщил посол Казахстана в Монгольской Республике Калыбек Кобландин, передают казахстанские СМИ.

"Одна из сложных проблем между двумя странами - транспортно-логистическая связь. То есть речь о необходимости запуска прямого авиарейса. В настоящее время ведутся переговоры о запуске авиарейса Астана-Улан-Батор", - сказал Кобландин.

Сложившийся уровень двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Монголией посол охарактеризовал как достаточно высокий. Кроме того, по его словам, перспективным может оказаться проект четырехстороннего (Казахстан, Россия, Китай и Монголия) сотрудничества «Алтай - мой дом».

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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