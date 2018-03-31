Узбекистан представил в Москве швейные изделия на десятки миллионов долларов

31 марта 2018 14:10 (UTC+04:00)

Узбекские предприятия подписали контракты и соглашения более чем на 62 миллиона долларов в рамках прошедшей в Москве федеральной оптовой ярмарки "Текстильлегпром", сообщает в субботу узбекское издание «Подробно.uz».

В работе мероприятия приняли участие 26 предприятий текстильной и швейно-трикотажной отрасли Узбекистана. Общая площадь национальной экспозиции превысила 490 квадратных метров.

"Российским потребителям была представлена широкая номенклатура продукции, начиная от пряжи, тканей, трикотажного и махрового полотна, и до готовых швейных, махровых и чулочно-носочных изделий в широком ассортименте. Из общего числа контрактов 38 миллионов долларов составили готовые швейные изделия, чулочно-носочная и махровая продукция", — отметили в ассоциации "Узтекстильпром".

Узбекские текстильщики провели переговоры по поставкам продукции с руководителями крупнейших российских ритейлеров Golfstream (магазины нижнего белья), "Младенцам.ру" (одежда для новорожденных и ясельный трикотаж), а также представителями департаментов закупок торговых сетей Х5 Retail Group, "Лента", "Ашан", "Магнит", "Большевик".

Российские компании проявили высокую заинтересованность в налаживании прямого сотрудничества с узбекскими предприятиями при условии наличия на складах в России растаможенной и готовой к поставке продукции.

Кроме того, руководители производственных предприятий "Свитанак" (Белоруссия), "Вива текс" (Кыргызстан), "Русвата" (Россия) и Учебно-производственного центра "Шахлои Ватан" (Таджикистан) рассматривают возможность организации совместных с узбекскими предприятиями проектов на основе производственной кооперации.

Напомним, что по итогам прошлого года предприятия узбекской легкой промышленности экспортировали продукции более чем на 1,1 миллиарда долларов. Товары отечественных текстильных предприятий поставлялись в 50 стран мира, а доля продукции с высокой добавленной стоимостью превысила 40 процентов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекистан активно рекламирует свой туристический потенциал в Таджикистане
Туризм 12:13
Жители Узбекистана ощутили очередное землетрясение
Узбекистан 12:02
Узбекистан расширит производство и экспорт ферулы
Бизнес 09:17
Узбекистан и ООН обсудили трансграничные водные проблемы в Центральной Азии
Узбекистан 30 марта 21:29
Узбекистан расширит производство стройматериалов в регионах
Бизнес 30 марта 17:42
В Узбекистане ликвидируют некоторые формы предпринимательства
Бизнес 30 марта 17:13
Узбекистан ограничит сферы деятельности индивидуальных предпринимателей
Бизнес 30 марта 16:53
В Узбекистане плодоовощная продукция не будет облагаться НДС
Бизнес 30 марта 15:50
Всё больше граждан Таджикистана желает посетить Узбекистан
Туризм 30 марта 15:41
Узбекский миллионер планирует построить на родине автомобильный завод
Бизнес 30 марта 15:15
Узбекистан сократит экспорт хлопка
Бизнес 30 марта 13:27
В Узбекистане обсуждают упрощение таможенных процедур
Бизнес 30 марта 11:55
Экс-премьер Грузии поможет налоговой реформе в Узбекистане
Бизнес 30 марта 10:46
Таджикистан проводит крупную международную выставку
Бизнес 30 марта 10:07
Узбекистан и Германия подписали многомиллионное соглашение
Бизнес 30 марта 09:16
Таджикистан и Узбекистан могут отменить экологическую пошлину для автомобилей
Таджикистан 29 марта 17:55
Узбекистан и Кыргызстан расширяют сотрудничество приграничных районов
Узбекистан 29 марта 17:19
В Центральную Азию выехал первый товарный поезд из Китая
Бизнес 29 марта 16:31