Азербайджанская страховая компания увеличила активы

2 апреля 2018 11:56 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Новое назначение в руководстве азербайджанской СК
Бизнес 2 октября 2017 19:35
Азербайджанская лизинговая госкомпания привлекла страховщиков сельхозтехники
Бизнес 21 августа 2017 14:57
Еще одна азербайджанская СК получила лицензию на обязательное страхование пассажиров
Бизнес 7 июня 2017 18:01
Назначен новый председатель правления азербайджанской Qala Insurance
Бизнес 29 декабря 2016 14:01
В страховом секторе Азербайджана продолжаются кадровые перестановки
Бизнес 23 декабря 2016 17:53
Две азербайджанские СК получили разрешение на оказание услуг по обязательному страхованию
Бизнес 26 октября 2016 15:00
Азербайджанская СК увеличивает уставный капитал
Бизнес 5 октября 2016 18:37
Еще одна азербайджанская СК будет оказывать услуги по ОСАГО
Бизнес 27 сентября 2016 17:43
Оглашен полный состав руководства азербайджанской Qala Insurance
Бизнес 4 июля 2016 15:31
Азербайджанская СК планирует расширить сеть структурных подразделений
Бизнес 31 марта 2016 15:15
Азербайджанская Qala Insurance откорректировала стратегию развития
Бизнес 30 марта 2016 19:33
Еще одна СК Азербайджана сможет страховать автомобили за границей
Бизнес 29 марта 2016 19:03
К Бюро по обязательному страхованию Азербайджана подключился еще один страховщик
Бизнес 14 декабря 2015 11:05
Азербайджанская СК меняет свое название
Бизнес 26 ноября 2015 19:27