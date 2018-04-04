Кыргызстан намерен повысить позиции в рейтинге Всемирного банка

Представители Международной финансовой корпорации (IFC) и Центральной залоговой регистрационной конторы при Министерстве юстиции Кыргызстана обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в части реализации компонента 3 «Модернизация системы движимого имущества и урегулирования долговых споров» проекта Всемирного банка «Развитие финансового сектора».

Стороны пришли к мнению, что внедрение правовой базы позволит повысить прозрачность в секторе финансовой инфраструктуры, объемы кредитования в обеспечении движимым имуществом, а также повысить позиции Кыргызстана по индексу «Получение кредита» в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса».

В пресс-службе Минюста сообщили, что в рамках реализации компонента внедрена автоматизированная система по ведению единого реестра прав требований на движимое имущество, благодаря чему Кыргызстан получила 9 из 12 возможных баллов по индексу «Защита юридических прав» в рамках индикатора «Получение кредитов» рейтинга Всемирного банка «Ведение бизнеса 2018 год».

«В ходе встречи стороны обсудили механизмы и этапы продолжения реформ в данной области, в соответствии с международной практикой, в частности в создании единой правовой базы для обеспеченных сделок, позволяющих создавать, публиковать и приводить в законное исполнение функциональные эквиваленты защищенных интересов в составе движимого имущества», – говорится в сообщении.

В рамках сотрудничества будет проведена экспертиза законодательства Кыргызстан и анализ передового опыта других стран для дальнейшей разработки нового модельного законопроекта, также будут проведены общественные слушания и информирование населения по этому вопросу.

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