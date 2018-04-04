В Узбекистане увеличили лимит на обналичивание с банковских карт

4 апреля 2018 17:29 (UTC+04:00)

Один из крупнейших узбекских банков — "Алокабанк" увеличил лимит на снятие наличных в банкоматах с пластиковых карт до 1 миллиона сумов, сообщает в среду Sputnik Узбекистан.

К сожалению, в этом отличном решении есть и одно, правда, большое "но". Эту сумму можно снять только в банкоматах, находящихся в зданиях операционного управления и мирабадского филиала АК "Алокабанк".

Напомним, что в августе прошлого года банки впервые за долгие годы предоставили узбекистанцам возможность снимать наличные сумы с пластиковых карт при помощи банкоматов.

Первым был "Народный банк", который установил банкоматы с наличкой на Алайском, Юнусабадском и Куйлюкском рынках Ташкента. Затем эту инициативу подхватили и другие крупные банки, установившие свои банкоматы в людных местах столицы. Первоначально с карт за один раз можно было снять до 100 тысяч сумов. Затем банки увеличили лимит до 200 тысяч, некоторые сегодня позволяют выводить до 400 тысяч сумов.

Процесс обналичивания средств занимает около двух минут. Средства выдаются купюрами номиналом в 50 тысяч, 10 тысяч, 5 тысяч и 1 тысячу сумов. Банки снимают за эту операцию 1 процент от обналиченной суммы.

Официальный курс на 4 апреля - 8100.92 UZS/USD

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