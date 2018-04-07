В Узбекистане создадут первую СЭЗ для развития рыбоводства

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане будет создана первая в истории страны свободная экономическая зона (СЭЗ) "Балик ишлаб чикарувчи" для развития рыбоводства, сообщают в субботу узбекские СМИ.

СЭЗ будет организована на базе имущества, земельного участка и водоемов, принадлежащих муниципалитету Куйичирчикского района Ташкентской области.

Срок функционирования СЭЗ составит 30 лет с возможностью последующего продления.

В течение всего срока работы на территории зоны будут действовать особый налоговый, таможенный и валютный режимы. Все предприятия, в зависимости от объема инвестиций, будут освобождены на разные сроки от уплаты земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в целевые госфонды. Они также получат ряд таможенных преференций.

При вложении от 300 тысяч до 3 миллионов долларов инвестор получит льготы на три года, от 3 до 5 миллионов долларов — на 5 лет, от 5 до 10 миллионов долларов — на 7 лет, от 10 миллионов долларов — на 10 лет.

Одна из главных задач СЭЗ — создание племенного рыбопосадочного материала путем акклиматизации новых и апробированных видов рыб для дальнейшего развития собственного производства, зарыбления искусственных водоемов и обеспечения рыбоводческих хозяйств.

В СЭЗ также создадут современные комплексы по переработке рыбы, производству рыбной продукции — консервов, икры, муки, которые в дальнейшем также могут быть экспортированы в соседние страны.

Напомним, что в прошлом году в Узбекистане было выращено порядка 85 тысяч тонн рыбы. Всего в стране работают свыше 3 600 хозяйств по разведению рыбы, а общая площадь водоемов, занятых под это, превышает 595 тысяч гектаров.

При этом доля рыбы в общем объеме потребления в стране крайне мала. Так, например, если в странах Европы в среднем каждый человек употребляет 35-40 килограммов рыбы в год, то в Узбекистане — не более 4 килограммов.

(Автор: Али Мустафаев)

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