Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане увеличилось

БАКУ /Trend/ - В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья в январе-марте 2018 года составило 50 895, увеличившись на 0,3 процента по сравнению c аналогичным периодом 2017 года, сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана.

При этом в марте 2018 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 16 764 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 5,6 процента.

В 2017 году ИФО (источник финансового обеспечения) общей площади ввода жилья в Казахстане составил 106,2 процента. В рамках реализации программы «Нұрлыжер» введено в эксплуатацию 11,2 миллиона кв. метров жилья. Более 100,8 тысяч семей получили возможность улучшить свои жилищные условия.

(Автор: Али Мустафаев)

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