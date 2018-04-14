ЕБРР профинансировал энерго-проект Таджикистана

14 апреля 2018 11:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Зеленый климатический фонд ООН предоставили Таджикистану 88 миллионов долларов для завершения заключительного этапа реабилитации Кайраккумской гидроэлектростанции (ГЭС) и поддержки в сфере улучшения электроснабжения.

"Финансирование будет направлено на реализацию второго и заключительного этапа реабилитации и модернизации 60-летней ГЭС, обеспечивающей электроэнергией полмиллиона человек. В рамках модернизации будут внедрены инновационные меры по обеспечению устойчивости к климатическим изменениям, которые позволят гидроэлектростанции справиться с ожидаемым воздействием климатических изменений на гидрологию страны", — сообщили в пресс-службе офиса ЕБРР в Душанбе.

По данным ЕБРР, полная реабилитация ГЭС увеличит ее мощность с 126 МВт до 174 МВт.

Таджикистан является одной из стран, которая наиболее уязвима к климатическим изменениям. Ледниковая гидрология страны и гидроэнергетический сектор очень чувствительны к последствиям изменения климата. Проект предлагает модель того, как тщательно запланированные инвестиции могут сделать гидроэнергетику более устойчивой.

По состоянию на сегодняшний день, ЕБРР инвестировал около 700 миллионов долларов в различные сектора экономики Таджикистана. Помимо этого, организация активно поддерживает усилия Таджикистана по адаптации к последствиям климатических изменений.

(Автор: Али Мустафаев)

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