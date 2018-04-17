Цифровой банкинг в Азербайджане необходимо развивать наряду с традиционными услугами - AccessBank

БАКУ /Trend/ - Развитие цифрового банкинга нельзя рассматривать в отдельности от улучшения традиционных банковских услуг, считает первый заместитель правления азербайджанского AccessBank Анар Гасанов.

Отвечая во вторник на вопросы Trend, Гасанов подчеркнул, что при получении некоторых услуг, клиенты нуждаются во внимании со стороны банковского сотрудника.

“Я считаю, что к вопросу развития цифровых услуг нужно подходить глобально. На сегодняшний день отделять цифровой банкинг и рассматривать его в качестве отдельного направления достаточно сложно. Во всем мире имеются банковские услуги, при получении которых для клиента важно присутствие банковского сотрудника. Полный перевод корпоративных клиентов на интернет-банкинг может привести к разрушению сложившихся связей между ними и банком. Сегодня интернет-банкинг пока не может обеспечить клиенту тот уровень внимания, который ему необходим и который он может получить, обратившись непосредственно в банк. Поэтому я рассматриваю цифровой банкинг как дополнительную услугу, посредством которой можно проводить операции, непосредственно не требующие внимания к клиенту со стороны банковских сотрудников. По таким операциям я предвижу всплеск использования цифрового банкинга уже в ближайшее время”, - сказал Гасанов.

Коснувшись развития интернет-банкинга в самом AccessBank, Гасанов отметил, что в настоящее время в филиалах, где большое количество корпоративных клиентов, применение интернет-банкинга позволяет сэкономить 20 процентов рабочего времени.

“Корпоративные клиенты в основном интересуются вопросами о состоянии счета. Если подобные операции полностью перевести на цифровой банкинг, это позволит сэкономить значительное количество времени. Поэтому я думаю, что если мы будем правильно расширять цифровой банкинг, экономия средств позволит направить их на развитие и других продуктов”, - отметил первый зампред правления AccessBank.

AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как Черноморский банк торговли и развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank – один из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг и обладает широкой филиальной сетью.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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