ВВП Таджикистана за I квартал 2018 года продемонстрировал рост

Валовый внутренний продукт Таджикистана в первом квартале этого года сложился в размере свыше 12,3 миллиарда сомони (около 1,4 миллиарда долларов), передаёт в четверг таджикское издание «Авеста».

По данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, объем ВВП по сравнению аналогичным прошлогодним периодом вырос в сопоставимых ценах на 7 процентов. В структуре ВВП в первом квартале преобладали торговля и промышленность (21,9 процента и 18,5 процента соответственно).

Доля транспорта, связи и складского хозяйства составила 14,2 процента, а налогов – 13,5 процента.

Доля сельского хозяйства, которое по итогам года обычно доминирует в структуре ВВП, в первом квартале составила всего 5,1 процента. Это связано с тем, что сельскохозяйственный год только начинается.

В 2017 году ВВП Таджикистана составил более 61 миллиарда сомони (около 7 миллиардов долларов).

Правительство страны ожидает в этом году реальный рост ВВП будет на уровне 7 процентов, как и в прошлом году.

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