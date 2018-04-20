Значение индекса Казахстанской фондовой биржи понизилось

БАКУ /Trend/ - По итогам торгов акциями на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 19 апреля 2018 года значение Индекса KASE снизилось на 14,09 пунктов (0,57 процента) с 2 465,03 до 2 450,94.

Первая сделка дня зафиксировала значение индекса на уровне 2 464,05. В ходе торгов максимальное значение индекса составило 2 469,68, минимальное – 2 434,41.

Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 19 апреля снизился относительно предыдущего торгового дня в 2 раза и составил 185,3 миллиона тенге (568,5 тысяч долларов).

Напомним, что значение Индекса KASE отражает изменение цен акций, включенных в представительский список для расчета данного индекса, с учетом капитализации их эмитентов и количества этих акций, находящихся в свободном обращении (free float). Влияние акций одного наименования на значение Индекса KASE не может превышать 15 процентов.

Значение Индекса KASE рассчитывается в течение торгового дня по мере заключения сделок с акциями тех наименований, которые находятся в представительском списке для расчета данного индекса.

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.