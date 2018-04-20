Finnair возобновит авиарейсы Астана-Хельсинки

20 апреля 2018 16:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Finnair планирует возобновить полеты по маршруту Астана-Хельсинки, сообщает в пятницу пресс-служба Комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

«Авиакомпания Finnair планирует возобновить полеты по маршруту Астана-Хельсинки с 3 июля 2018 года. Рейсы планируется выполнять на воздушном судне Airbus 319. В настоящее время открыта продажа авиабилетов», - говорится в сообщении ведомства в Facebook, размещенном по итогам заседание казахстанско-финской рабочей группы по транспорту и логистике в Хельсинки.

На заседании стороны обменялись информацией о текущих задачах и приоритетах транспортных политик двух стран.

Также рабочая группа обсуждала перспективы сотрудничества в сфере гражданской авиации. Финская сторона выразила заинтересованность в выполнении прямых рейсов Астана-Хельсинки на постоянной основе.

Наряду с этим в рамках встречи отработан текст нового соглашения о воздушном сообщении «с элементами горизонтального», подписание которого запланировано на май.

«В целом двусторонние отношения между Казахстаном и Финляндией в области транспорта показывают положительную динамику развития», - подчеркивается в сообщении.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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