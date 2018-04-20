Узбекистан закупил в Казахстане верблюдов на более $1 млн

БАКУ /Trend/ - Узбекистан планирует в скором времени приступить к разведению верблюдов для привлечения туристов из разных стран. Об этом в пятницу сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана.

Согласно информации, с этой целью из Кызылординской области Казахстана закуплены и привезены в поселок Ок Такир Тамдынского района 1500 верблюдов, в том числе и верблюды молочных пород.

Для разведения животных отведено свыше 60 тысяч гектаров. Также будет открыт цех по переработке верблюжьего молока. Данная инновация в сельском хозяйстве позволит не только создать новые рабочие места, но и существенно улучшить здоровье граждан страны.

Общеизвестно, что верблюжье молоко обладает высокой жирностью и балансом жиров и ненасыщенных кислот, тем самым, оно превосходит по качеству молоко других домашних животных. Не менее ценна и верблюжья шерсть, высоко ценившаяся во все времена за свою превосходную способность сохранять тепло. Ожидается, что продукция верблюдоводства будет иметь спрос среди покупателей.

На сегодняшний день в Канимехском районе Узбекистана уже содержится свыше трех тысяч верблюдов. Животные привлекают и туристов: только в минувшем году посмотреть на них приехали сотни туристов.

Вокруг озера Айдаркуль также планируется организовать современный животноводческий комплекс, рассчитанный на содержание 1000 верблюдов. В данном комплексе общей стоимостью 15,7 миллиарда сумов ежегодно будут перерабатывать 1000 тонн верблюжьего молока. В будущем это место превратится в современный экотуристический центр, принимающий 10 тысяч туристов в год.

«Три экотуристических центра, расположенных в поселке Янгиказган, не отвечают необходимым требованиям. Теперь для этих центров на берегу Айдаркуля выделено 3100 гектаров, реализуется проект стоимостью в 4 миллиарда сумов. Здесь будут построены 21 юрта, 10 современных деревянных коттеджей для туристов и ресторан. Строительные работы намечается завершить ко Дню независимости Узбекистана. Со второго квартала 2019 года планируем также, наладить переработку верблюжьего молока», – отметил заместитель хокима Канимехского района У. Элмуродов.

Отметим, что средняя цена одного верблюда в Казахстане колеблется в пределах 800-1000 долларов. Таким образом, хотя общая стоимость закупки и не оглашается, несложно подсчитать, что она, вероятнее всего, превысит 1,2 миллиона долларов.

Официальный курс на 20 апреля – 8077,26 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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