AZAL планирует летать в шесть городов Саудовской Аравии

23 апреля 2018 14:39 (UTC+04:00)

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) планирует выполнять из Баку полеты еще в четыре города Саудовской Аравии, сообщает авиакомпания в понедельник.

В настоящее время ведутся переговоры с партнёрами из Саудовской Аравии на выполнение с 15 мая регулярных рейсов в аэропорт города Медины, аэропорт Джидды (с 18 мая), аэропорт Гассима (с 15 июня) и аэропорт Хаиля (с 1 июля).

Отметим, что авиакомпания AZAL уже достигла договоренности о выполнении рейсов с 15 июня в такие города Саудовской Аравии, как Эд-Даммам и Эр-Рияд.

Тем самым, число городов Саудовской Аравии, в которые будут выполняться перелеты Национальным авиаперевозчиком Азербайджана, будет доведено до шести.

Открытие новых рейсов позволит привлечь дополнительный поток туристов из Ближнего Востока, сделает доступнее религиозные святыни, а также углубит деловые отношения между двумя странами.

При поступлении в продажу авиабилетов об этом будет предоставлена дополнительная информация.

Для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам:

(+99412) 598-88-80 (короткий номер для звонков из Азербайджана: *8880)

E-mail: callcenter@azal.az

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