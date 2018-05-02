ЕС заинтересован развивать отношения с Азербайджаном в сфере транспорта и логистики (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Европейский союз заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном в сфере транспорта и логистики, сказал в среду посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас на проходящей в Баку международной конференции Международной ассоциации авторизованных экономических операторов (AEO).

"Азербайджан является страной, соединяющий Восток и Запад, Азию и Европу. Поэтому для нас важно, чтобы транзитные маршруты через Азербайджан стали не только самыми короткими и быстрыми, но и самыми дешевыми и удобными", - сказал Янкаускас.

По его словам, у Азербайджана есть все технические возможности для того, чтобы превратится в важнейшее связующее звено между Европой и Азией.

"В прошлом году был открыт железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс, кроме того, в настоящее время идет строительство международного морского порта в Аляте, где также будет создана Свободная экономическая зона, в Баку функционирует замечательный международный аэропорт", - сказал Янкаускас.

При этом посол ЕС в Азербайджане отметил, что в настоящее время также требуется наличие современного программного обеспечения (софта).

"Европейские компании отмечают значительное совершенствование таможенной системы Азербайджана за последние годы, достигнутый прогресс в работе и увеличение прозрачности. Но отмечу, что совершенствование не нужно останавливать - оно должно продолжаться. И мы рады тому, что оказываем Азербайджану поддержку в данном вопросе. Как вы знаете, сегодня мы вместе с Азербайджаном реализуем несколько программ, среди которых можно выделить совершенствование КПП "Красный мост", а также переход на новую компьютерную систему", - сказал Янкаускас.

В среду в Баку начала свою работу Международная конференция AEO. В рамках конференции, которая продлится до четвертого мая, принимают участие 150 представителей 25 стран мира.

В рамках конференции будут обсуждены такие вопросы, как перспективы "Шелкового пути", безопасная бизнес-среда и ее важнейшие элементы, создание безопасной цепочки обеспечения, перспективы пограничной безопасности в рамках "Шелкового пути", интермодальные перевозки и логистические перспективы в рамках коридора.

В рамках конференции также состоятся ежегодная ассамблея международной ассоциации AEO и семинар по технологии блокчейн. Конференция завершится подписанием "Плана деятельности" между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и AEO Customs and Logistics.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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