В БВШН завершила работу республиканская студенческая научно-техническая конференция (ФОТО)

2 мая 2018 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) завершила работу Республиканская студенческая научно-техническая конференция, посвященная 95-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. В течение трех дней, с 30 апреля по 2 мая, состоялось пять пленарных заседаний и было проведено пять тематических секций, на которых было заслушано 68 докладов. Тридцать пять из них подготовлены студентами БВШН, остальные – студентами 10 вузов страны, принимавших участие в конференции.

Выступая на церемонии закрытия, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что ежегодная студенческая научно-техническая конференция, которая проводится уже шестой год, впервые переросла рамки вуза и стала республиканским мероприятием, участниками которого стали различные технические университеты страны. Он подчеркнул, что руководство Высшей школы поощряет интерес студентов к научным исследованиям и инициативы по организации мероприятий, которые способствуют распространению знаний среди молодежи. «Такие конференции имеют большое значение для обмена опытом, знакомства с результатами студенческих научно-исследовательских работ и представления их общественности», – сказал ректор.

Затем Эльмар Гасымов вручил награды студентам, чьи доклады были признанными лучшими, и поздравил их с успешным участием в конференции. Семь человек получили дипломы первой степени, девять студентов – дипломы второй степени, и девять человек получили поощрительные призы. Кроме того, победителям, среди которых девять студентов Высшей школы, были вручены подарки от транснациональных компаний, являющихся партнерами БВШН и ставшими спонсорами конференции.

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