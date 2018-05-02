Во время Бакинского шопинг-фестиваля филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) работает без выходных

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением третьего Бакинского шопинг-фестиваля филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) перешел на новый режим работы. Так, с 1 по 31 мая 2018 года офис банка обслуживает клиентов с 09:00 до 22:00 по будням, с 10:00 до 22:00 по выходным.

Клиентам, совершившим покупки в местах, отмеченных логотипом Baku Shopping Festival – Tax Free, предоставлена возможность вернуть определенную часть налога на добавленную стоимость (НДС) от потраченной суммы в филиале «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан). Эту сумму можно будет получить как наличным, так и путем перевода на банковский счет или карту. Согласно условиям фестиваля, для возврата средств достаточно потратить сумму свыше 100 манатов.

Отметим, что филиал «Гянджлик» предлагает широкий спектр банковских услуг, в том числе валютно-обменные операции, денежные переводы, приходные операции, открытие счетов, заказ и выдача пластиковых карт, прием платежных поручений, предоставление выписок по счетам, консультации и др.

Такой режим работы обеспечит максимальный комфорт и удобство для клиентов, в том числе для гостей города во время проведения Бакинского шопинг фестиваля. Филиал «Гянджлик» расположен у выхода станции метро «Гянджлик», по адресу проспект M.K.Aтатюрка, 2 (напротив ТЦ «Ganjlik Mall»).

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