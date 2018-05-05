Вюсал Гасымлы: Частный сектор постепенно превращается в локомотив экономики Азербайджана

5 мая 2018 10:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Частный сектор постепенно превращается в локомотив экономики Азербайджана, сказал в субботу журналистам исполнительный директор Центра экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

По его словам, частный сектор сыграл большую роль в увеличении ненефтяного экспорта.

"В прошлом году ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 35 процентов. В этом большая роль частного сектора, так как на его долю пришлись 70 процентов ненефтяного экспорта", - сказал Гасымлы.

Гасымлы отметил заметную роль частного сектора в развитии ненефтяного сектора экономики Азербайджана.

"Сегодня в экономике страны появились новые точки роста - ненефтяная промышленность, туризм, транспорт и логистика, сельское хозяйство. В развитии данных сфер также большую роль играет частный сектор. Как результат сфера туризма выросла на треть, в сельском хозяйстве идет развитие традиционных для Азербайджана, но забытых в советский период направлений, в ненефтяной промышленности Азербайджан вновь началось развитие сталелитейной сферы, машиностроения и других направлений", - отметил Гасымлы.

(Автор: Анвар Мамедов)

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