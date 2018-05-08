ВБ: Блокчейн может помочь странам Европы и Центральной Азии предоставлять лучшие услуги гражданам

БАКУ /Trend/ - Странам региона Европы и Центральной Азии, где экономический рост достиг своего максимума [рост на 2,7 процента в 2017 году и прогнозируемые 2,3 процента в 2018 году], настало время воспользоваться новыми цифровыми технологиями для того, чтобы внедрить инновации и повысить качество своих услуг, говорится в новом докладе Всемирного банка "Криптовалюты и блокчейн".

Чиновники, ответственные за формирование политики в регионе, должны будут найти баланс между раскрытием полного потенциала и сдерживанием ажиотажа вокруг новых технологий. В то же время политика также должна поддерживать граждан в адаптации к повышению гибкости рынков труда и товаров.

Одна из новейших технологий – блокчейн, цифровые технологии, которые позволяют совершать транзакции и обмениваться информационными потоками между субъектами напрямую, без участия доверенного посредника. Первыми приложениями технологии блокчейн были криптовалюты, которые создают цифровые деньги без участия центральных банков и облегчают платежи не задействуя финансовые учреждения.

«Многие страны региона Европы и Центральной Азии оказались плодородной почвой для развития криптовалют и технологии блокчейн, - отметил Ханс Тиммер, главный экономист Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии во время презентации доклада в Тбилиси. – В Грузии, например, добыча криптовалюты на удивление широко распространена, что обусловлено в основном налоговыми льготами и низкими ценами на электроэнергию. В будущем было бы важно, чтобы правительство обеспечило финансовый надзор и защиту потребителей».

В докладе говорится, что сегодня многомиллиардная индустрия криптовалют продолжает вызывать широкие разногласия. Крайняя волатильность стоимости криптовалюты ставит под сомнение ее жизнеспособность как альтернативы законным платежам, и, одновременно с этим, вызывают беспокойство все более высокие затраты на электроэнергию, связанные с добычей криптовалюты.

Однако базовая технология блокчейн находит более широкое применение, при этом несколько правительств в регионе уже экспериментируют с блокчейном для оцифровки и оптимизации общественных услуг, с целью сделать их более безопасными, прозрачными и эффективными.

Например, правительства Украины, Эстонии и Грузии стремятся создать реестры земли и недвижимости, используя технологию блокчейн. Азербайджан экспериментирует с цифровыми идентификаторами для банковских операций, а Литва открыла блокчейн-центр для поддержки стартапов. Швейцария стремится стать блокчейн-узлом и является лидером по адаптации нормативных актов к этим технологиям.

«Технология блокчейн оказывает конкурентное давление на частный финансовый сектор, а также инициирует творческие идеи и подходы в правительствах, - добавил Тиммер. – В то же время она ставит перед странами целый ряд политических задач».

К числу основных проблем относятся обеспечение финансового надзора и борьба с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов и незаконные операции. Кроме того, правительствам необходимо рассмотреть вопрос о широкомасштабном использовании электроэнергии, необходимой для добычи криптовалюты, и определить, насколько они должны поддерживать начинающие компании, специализирующиеся на технологии блокчейн.

В докладе отмечается, что в регионе Европы и Центральной Азии экономический рост был сильным и самым быстрым за последнее десятилетие. Особенно значительным он был в Центральной Европе и Турции. Однако сокращение безработицы и рост инфляции свидетельствуют о том, что рост в регионе, скорее всего, замедлится.

Во время экономического подъема многие страны региона увеличили свой экспорт и сократили бюджетный дефицит, создав своего рода буфер на случай возникновения цикличных сдерживающих факторов. Однако в будущем регион столкнется с дополнительными проблемами, связанными с глобальным ужесточением финансовых требований и растущими тенденциями к протекционизму.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.