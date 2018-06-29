Казахстан изменил правила транспортного контроля на дорогах

БАКУ /Trend/ - В Казахстане вступили в силу новые правила транспортного контроля на дорогах. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба министерства инвестиций и развития Казахстана.

Согласно новым правилам, определен порядок измерения весовых и габаритных размеров транспортного средства и регламентировано время проведения некоторых процедур инспекторами.

Так, на проверку документов для осуществления автомобильной перевозки груза и их соответствия требованиям законодательства отводится 10 минут; на измерение фактических весогабаритных параметров автотранспортного средства - 20 минут (в отношении автотранспортного средства с шестью и более осями - 30 минут); в случае возбуждения дела об административном правонарушении проверка инспектора не должна длиться дольше 60 минут.

Также одним из новшеств является фиксация процедуры транспортного контроля на портативные видеожетоны. Их использование необходимо для эффективности работы инспекторов, обеспечения законности принимаемых решений, снижения коррупционных рисков.

Кроме того, отныне инспектор обязан заполнять акт о результатах каждой проверки. Копия акта с подписью сотрудника поста транспортного контроля выдается водителю транспортного средства. В случаях с опломбированным грузом наличие данного акта избавит водителей от необходимости повторной проверки при остановке на другом посту транспортного контроля.

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