Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
18 июня
|
-
|
25 июня
|
1,7
|
19 июня
|
-
|
26 июня
|
-
|
20 июня
|
1,7
|
27 июня
|
1,7
|
21 июня
|
1,7
|
28 июня
|
1,7
|
22 июня
|
1,7
|
29 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0004 маната (0,02 процента). Средневзвешенный курс составил 1,977375 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
18 июня
|
-
|
25 июня
|
1,981
|
19 июня
|
-
|
26 июня
|
-
|
20 июня
|
1,9671
|
27 июня
|
1,9814
|
21 июня
|
1,9658
|
28 июня
|
1,9657
|
22 июня
|
1,9745
|
29 июня
|
1,9814
|
Средний курс за неделю
|
1,96913
|
Средний курс за неделю
|
1,977375
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе снизился на 0,0002 маната (0,74 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02695 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
18 июня
|
-
|
25 июня
|
0,0269
|
19 июня
|
-
|
26 июня
|
-
|
20 июня
|
0,0267
|
27 июня
|
0,0269
|
21 июня
|
0,0267
|
28 июня
|
0,0269
|
22 июня
|
0,0267
|
29 июня
|
0,0271
|
Средний курс за неделю
|
0,0267
|
Средний курс за неделю
|
0,02695
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0066 маната (1,81 процента). Средневзвешенный курс составил 0,3681 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
18 июня
|
-
|
25 июня
|
0,3654
|
19 июня
|
-
|
26 июня
|
-
|
20 июня
|
0,3577
|
27 июня
|
0,3678
|
21 июня
|
0,3578
|
28 июня
|
0,3672
|
22 июня
|
0,3585
|
29 июня
|
0,372
|
Средний курс за неделю
|
0,358
|
Средний курс за неделю
|
0,3681
В связи с праздником - Днем Вооруженных сил Азербайджана курс маната по отношению к другим валютам 26 июня не формировался.
(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @IlkinShafiyev
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.