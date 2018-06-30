Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

30 июня 2018 10:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

18 июня

-

25 июня

1,7

19 июня

-

26 июня

-

20 июня

1,7

27 июня

1,7

21 июня

1,7

28 июня

1,7

22 июня

1,7

29 июня

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0004 маната (0,02 процента). Средневзвешенный курс составил 1,977375 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

18 июня

-

25 июня

1,981

19 июня

-

26 июня

-

20 июня

1,9671

27 июня

1,9814

21 июня

1,9658

28 июня

1,9657

22 июня

1,9745

29 июня

1,9814

Средний курс за неделю

1,96913

Средний курс за неделю

1,977375

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе снизился на 0,0002 маната (0,74 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02695 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

18 июня

-

25 июня

0,0269

19 июня

-

26 июня

-

20 июня

0,0267

27 июня

0,0269

21 июня

0,0267

28 июня

0,0269

22 июня

0,0267

29 июня

0,0271

Средний курс за неделю

0,0267

Средний курс за неделю

0,02695

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0066 маната (1,81 процента). Средневзвешенный курс составил 0,3681 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

18 июня

-

25 июня

0,3654

19 июня

-

26 июня

-

20 июня

0,3577

27 июня

0,3678

21 июня

0,3578

28 июня

0,3672

22 июня

0,3585

29 июня

0,372

Средний курс за неделю

0,358

Средний курс за неделю

0,3681

В связи с праздником - Днем Вооруженных сил Азербайджана курс маната по отношению к другим валютам 26 июня не формировался.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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