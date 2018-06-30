Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 18 июня - 25 июня 1,7 19 июня - 26 июня - 20 июня 1,7 27 июня 1,7 21 июня 1,7 28 июня 1,7 22 июня 1,7 29 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0004 маната (0,02 процента). Средневзвешенный курс составил 1,977375 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 18 июня - 25 июня 1,981 19 июня - 26 июня - 20 июня 1,9671 27 июня 1,9814 21 июня 1,9658 28 июня 1,9657 22 июня 1,9745 29 июня 1,9814 Средний курс за неделю 1,96913 Средний курс за неделю 1,977375

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе снизился на 0,0002 маната (0,74 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02695 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 18 июня - 25 июня 0,0269 19 июня - 26 июня - 20 июня 0,0267 27 июня 0,0269 21 июня 0,0267 28 июня 0,0269 22 июня 0,0267 29 июня 0,0271 Средний курс за неделю 0,0267 Средний курс за неделю 0,02695

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0066 маната (1,81 процента). Средневзвешенный курс составил 0,3681 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 18 июня - 25 июня 0,3654 19 июня - 26 июня - 20 июня 0,3577 27 июня 0,3678 21 июня 0,3578 28 июня 0,3672 22 июня 0,3585 29 июня 0,372 Средний курс за неделю 0,358 Средний курс за неделю 0,3681

В связи с праздником - Днем Вооруженных сил Азербайджана курс маната по отношению к другим валютам 26 июня не формировался.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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