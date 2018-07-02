Администрация Трампа планирует игнорировать нормы ВТО

2 июля 2018 09:23 (UTC+04:00)

Администрация президента США Дональда Трампа собирается внести в конгресс законопроект, который позволит Вашингтону игнорировать требования Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает портал Axios, в распоряжении которого оказался черновой вариант законопроекта, передает РИА Новости.

В случае его принятия, документ наделит американского президента правом утверждать пошлины на импортные товары в одностороннем порядке, без одобрения Конгресса. Он также позволит игнорировать базовые принципы ВТО.

Источник в Конгрессе отметил, что принятие такого документ равносильно выходу США из организации.

Ранее портал Axios со ссылкой на источник, близкий к переговорам по этому вопросу, сообщил, что американский лидер несколько раз заявлял чиновникам из Белого дома, что хочет, чтобы Вашингтон покинул ВТО.

Позже министр финансов США Стивен Мнучин опроверг это.

После этого Трамп также заявил, что не планирует отказываться от членства в организации, но выразил мнение, что отношение к США в этой организации должно быть более честным.

США в марте ввели ввозные пошлин на сталь и алюминий (25 и 10% соответственно) сильно ухудшило отношения с их ключевыми партнерами в Европе и Азии. Вашингтон обвинил страны ЕС и членов ВТО, которые ввели встречные ограничения на американские товары, в игнорировании правил организации.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер утверждает, что американские пошлины законны, так как направлены на защиту интересов национальной безопасности, что предусмотрено нормами ВТО.

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