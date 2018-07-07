Узбекская продукция будет продемонстрирована миру в Китае

7 июля 2018 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекская продукция будет продемонстрирована на международной выставке импортных товаров Expo 2018 в Китае 5-10 ноября, передают узбекские СМИ.

Напомним, что председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о планах по организации и проведению данной выставки в мае 2017 года во время саммита по вопросам международного сотрудничества «Один пояс - один путь».

Инициатива Си Цзиньпиня была поддержана лидерами многих стран, в том числе и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Отметим, что Китай придает большое значение участию Узбекистана в выставке, и канцелярия советника по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Ташкенте поддерживает постоянный контакт с ответственными госорганами страны.

Сообщается, что Китай и Узбекистан проделали большой объём совместной работы для успешного участия узбекской стороны в выставке. В частности, посольство КНР направило десятки писем компетентным органам по вопросу разработки и представления концепции и дизайна государственного павильона Узбекистана

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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