Французская компания CMA CGM уходит из Ирана из-за санкций США

7 июля 2018 16:20 (UTC+04:00)

Глава третьей в мире по объемам морских контейнерных перевозок компании CMA CGM Group Родольф Саада объявил об уходе перевозчика из Ирана из-за решения США восстановить санкции в отношении Тегерана, сообщает агентство Франс-Пресс. Об этом пишет РИА Новости.

"Из-за действий администрации Трампа мы решили прекратить нашу деятельность в Иране",- заявил Саада.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

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