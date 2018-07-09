Семьдесят восемь попугаев: Узбекистан стал лидером по экспорту попугаев в РФ

9 июля 2018 09:21 (UTC+04:00)

Узбекистан потеснил крупнейших мировых экспортеров попугаев на российском рынке, обеспечив три четверти объема поставок этих комнатных птиц.

Об этом сообщает портал "Новости Узбекистана".

Прежде экспортом попугаев в Россию традиционно занимались Суринам (42,6 процента), Гвинея (19,7 процента), Демократическая Республика Конго (12,3 процента) и Соломоновы острова (9,8 процента). Однако в 2016 году Узбекистан прочно занял нишу лидера в этой сфере, поставив на рынок Российской Федерации 40,7 процента попугаев.

В 2017 году всего две страны занимались экспортом попугаев в Россию. Согласно статистике портала «Экспортеры России», в страну было импортировано 17,08 тысячи попугаев общей стоимостью 22 тысячи долларов. 78,3 процента птиц от этого количества были доставлены из Узбекистана, остальные прибыли из Суринама.

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