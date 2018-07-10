Госбюджет Азербайджана в I полугодии исполнен с профицитом

БАКУ /Trend/ - Доходы государственного бюджета Азербайджана в первом полугодии 2018 года составили 9821,6 миллиона манатов, что на 27,1 процента или 2096,8 миллиона манатов больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом говорится в сообщении об исполнении показателей бюджета, распространенном во вторник министерством финансов.

В структуре доходов бюджета поступления по линии министерства по налогам составили 3382,6 миллиона манатов, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года больше на 30 миллионов манатов, или на 0,9 процента. Из этих средств 65,8 процента (2226,1 миллиона манатов) пришлось на долю ненефтяного сектора.

По линии Государственного таможенного комитета в бюджет поступили 1619 миллионов манатов, что на 38,2 процента (447,8 миллиона манатов) выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, в первом полугодии 2018 года в государственный бюджет поступили 178,9 миллиона манатов от платных услуг, оказанных бюджетными организациями. Прочие поступления составили 33,1 миллиона манатов. Трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) в казну составили 4608 миллионов манатов.

Расходы госбюджета в первом полугодии составили 9524,3 миллиона манатов, что на 16,2 процента или 1330,6 миллиона манатов больше показателя аналогичного показателя 2017 года.

В течение шести месяцев 2018 года 38,1 процента (4948,8 миллиона манатов) расходов госбюджета были социальной направленности, что на 3,6 процента, или 125,7 миллиона манатов больше аналогичного показателя 2017 года. Как отмечается в сообщении, эти средства были направлены в фонд оплаты труда, на выплату стипендий и социальных пособий, на закупку лекарств и продовольствия.

В первом полугодии 51,9 процента расходов госбюджета (4948,8 миллиона манатов) составил текущие расходы, 37,8 процента (3596,3 миллиона манатов) - основные расходы. Расходы на государственный долг и обязательства составили 979,2 миллиона манатов (10,3 процента расходов).

Доходы сводного бюджета в первом полугодии текущего года составили 15100,2 миллиона манатов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 3492,1 миллиона манатов, или 30,1 процента. Расходы сводного бюджета составили 10843 миллиона манатов.

В сводном бюджете образовался профицит в размере 4257,2 миллиона манатов.

Официальный курс на 10 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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