Назначен заместитель гендиректора Азербайджанской промышленной корпорации

БАКУ /Trend/ - Ильгар Вейсал оглу Исаев назначен заместителем генерального директора ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация".

До назначения на эту должность Ильгар Исаев был заведующим отделом финансирования проектов социальной направленности министерства финансов Азербайджана. В период своей профессиональной деятельности Исаев работал на многих ведущих позициях в министерстве финансов, а также в течение шести лет он был исполнительным директором Исламского банка развития, где в Совете исполнительных директоров представлял группу стран, в которую входят Азербайджан, Албания, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан.

ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" создано указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от шестого ноября 2017 года. Генеральным директором Азербайджанской промышленной корпорации назначен Камран Набизаде.

АПК создана с целью повышения эффективности управления государственным имуществом, формирования системы отчетности и контроля, основанной на принципах корпоративного управления, создания выгодных кооперационных связей между предприятиями, принадлежащими государству, и роста по звеньям цепочки ценности в связи с применением указа Президента Азербайджана "Об утверждении стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным секторам экономики" от шестого декабря 2016 года.

В задачу Азербайджанской промышленной корпорации входит:

- усовершенствование деятельности находящихся в его подчинении соответствующих предприятий и улучшение инфраструктурного обеспечения, модернизация систем управления, повышение прозрачности в этой сфере, формирование системы контроля и отчетности, основанной на принципах корпоративного управления;

- создание эффективной системы хозяйствования, охватывающей производство, переработку, хранение и продажу продукции в аграрной и промышленной, в том числе в агропромышленной сфере, обеспечение координации между другими субъектами на этапах снабжения, транспортировки и сбыта;

- развитие таких традиционных сфер сельского хозяйства, как хлопководство, табаководство, шелководство, повышением их конкурентоспособности и расширение экспортных возможностей, поддержка применения инновационных технологий в сфере производства и переработки этой продукции;

- развитие алюминиевой промышленности, увеличение производства алюминия, создание технологической цепочки до производства конечной продукции, повышение конкурентоспособности этой сферы и расширение ее экспортных возможностей.

Также ОАО "АПК" поручено провести исследования с привлечением местных и зарубежных экспертов для обеспечения снабжения алюминиевой промышленности местным сырьем и материалами и устранения зависимости от импорта, подготовить технико-экономическое обоснование, выбрать технологию экологически чистого производства и протестировать ее применение в промышленности, организовать комплексную промышленную переработку алунита, а также изучить возможности производства на территории страны анодных блоков с использованием нефтяного кокса.

В настоящее время АПК ведет работу по восстановлению деятельности Гянджинского алюминиевого завода, Гянджинского глиноземного завода, расширению производственных мощностей государственного завода «Азерстекло». В целом АПК планирует восстановить и реорганизовать деятельность десятка предприятий с применением современных технологий. В частности, запланирована реализация стратегии развития по реорганизации ОАО "Sheki Ipek", с целью расширения ассортимента выпускаемой продукции.

Также ведется работа по восстановлению деятельности жилищно-строительных кооперативов, после чего они будут объединены под руководством одной компании.

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