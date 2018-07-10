Международный аэропорт Гейдар Алиев за первые полгода обслужил почти два миллиона пассажиров

10 июля 2018 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За первые шесть месяцев 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 1,96 миллиона пассажиров. Данный показатель превышает аналогичный показатель прошлого года на 14 процентов.

На долю национального авиаперевозчика «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) пришлось 815 тысячи пассажиров, на долю национального лоукостера Buta Airways – 216 тысяч пассажиров.

Как говорится в сообщении AZAL, распространенном во вторник, всего на международных рейсах было обслужено 1, 685 миллиона пассажиров (86 процентов от общего пассажиропотока). На долю AZAL пришлось 32 процента, а Buta Airways – 13 процентов от общего числа международных пассажиров.

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает свыше 30 авиакомпаний по более, чем 40 направлениям. Десятку самых популярных направлений по прежнему возглавляют Стамбул, Москва, Дубай, Киев, Доха, Шарджа, Тбилиси, Багдад, Тегеран и Санкт-Петербург. По этим направлениям в январе-июне совершили полеты 1, 250 миллиона пассажиров. С июня рейсы в Баку начала выполнять национальная авиакомпания королевства Бахрейн – Gulf Air, а также оманская авиакомпания SalamAir (Мускат-Баку).

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тысячи квадратных метров.

В мае 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев была удостоен максимальной оценки «5 Звезд» от престижной аудиторской компании Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

Также бакинский аэропорт второй год подряд возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

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