Россия удерживает позицию основного внешнеторгового партнёра Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Внешнеторговый оборот Узбекистана за январь-июнь 2018 года составил 17,7 миллиарда долларов, в том числе экспорт – 7,8 миллиарда долларов и импорт – 9,9 миллиарда долларов. Сальдо внешней торговли составило минус 2,1 миллиарда долларов.

Экспорт энергоносителей и нефтепродуктов увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 78,5 процента, за счет экспорта природного газа – в 1,9 раза, химической продукции и изделий из нее – на 5,3 процента, за счет экспорта пластмассы и изделий из нее – на 18,7 процента. Объем экспорта продовольственных товаров увеличился на 58,9 процента, за счет возрастания экспортных поставок плодоовощной продукции на 73,4 процента.

В структуре импорта основная доля приходится на машины и оборудование – 33,8 процента, химическую продукцию и изделий из нее – 11,5 процента.

Доля услуг в общем объеме экспорта составила 30,8 процента, в том числе 10,5 процента – это транспортные услуги, а 18,4 процента приходятся на услуги, связанные с поездками.

За январь-июнь 2018 года сальдо внешней торговли составило минус 2,1 миллиарда долларов, в том числе со странами СНГ – минус 0,8 миллиарда долларов и с другими странами – минус 1,3 миллиарда долларов.

Среди стран СНГ основными внешнеторговыми партнерами являются Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Кыргызстан и Таджикистан, на долю которых приходятся 28,4 процента внешнеторгового оборота. Среди других стран – Китай, Турция, Республика Корея, Афганистан, Германия, США, Латвия, Иран, Франция, на долю которых приходятся 33,8 процента всего внешнеторгового оборота.

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