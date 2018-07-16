Индикатор рынка межбанковских депозитов Казахстана остается стабильным на протяжении 40 дней

16 июля 2018 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Значение индикатора KazPrime не изменилось относительно предыдущего торгового дня и составило 10 процентов годовых, по результатам фиксинга на 16 июля 2018 года, сообщает Казахстанская фондовая биржа.

Индикатор остается стабильным на протяжении 40 дней.

Индикатор KazPrime отражает среднее значение по ставкам размещения денег на казахстанском рынке межбанковских депозитов сроком на три месяца при расчетной базе actual/360.

Минимальный объем котировки – 150 миллионов тенге.

На сегодня участниками соглашения о формировании индикатора KazPrime являются АО "Банк ЦентрКредит", АО "АТФБанк", АО "Казкоммерцбанк", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Евразийский банк".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Казахстане увеличилась добыча нефти
Энергетика 10:42
Казахстан увеличил производство бензина
Энергетика 09:10
В Казахстане на штрафстоянке сгорели более 40 автомобилей
Казахстан 15 июля 03:54
Космодром Байконур проверили на готовность к запуску спутников OneWeb
Казахстан 14 июля 13:37
Страны Ближнего Востока лидируют по импорту мяса премиум класса из Казахстана (Эксклюзив)
Бизнес 14 июля 12:36
В банковский сектор Узбекистана могут быть внедрены новые исламские банковские услуги
Бизнес 14 июля 10:57
Лента новостей
GoldenPay повышает качество онлайн-платежей
ИКТ 11:51
ИВ одного из районов Азербайджана объявила тендер
Тендеры 11:44
Мубариз Гурбанлы: События в Гяндже – теракт, а совершившие его - скрывавшиеся под религиозной завесой радикальные группы
Политика 11:41
AzerGold переходит на электронную систему
ИКТ 11:35
Застройщики жилья в Узбекистане освобождены от процентов при продаже
Бизнес 11:35
Песков: Контакты Путина с Израилем должны снизить разногласия по Сирии
Россия 11:30
Туск: КНР и ЕС подтвердили приверженность соглашению по иранскому атому
Европа 11:26
Госслужба реестра недвижимости Азербайджана объявила тендер
Тендеры 11:24
Центробанк Азербайджана привлекает страховщика
Тендеры 11:24