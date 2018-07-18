Узбекистан и Южная Корея создадут технопарк в Ташкенте

БАКУ /Trend/ - Инновационный центр Узбекистана по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center (MUIC) и Ассоциация технопарков Республики Корея обсудили предстоящее сотрудничество в рамках реализации проекта столичного технопарка при инновационном центре.

Об этом, как передаёт "Подробно.uz", стало известно по итогам переговоров между представителями MUIC и председателем Ассоциации технопарков Джейхуном Ли, которые прошли в Ташкенте.

"Джейхун Ли выразил готовность оказывать MUIC практическое содействие в предстоящей работе. В частности, консультировать дирекцию при разработке концепции и в ходе строительства объекта IT-инфраструктуры будет один из ведущих экспертов ассоциации. Его опыт поможет создать эффективный механизм, который обеспечит максимальную результативность технопарка, трансформирующего новые инновационные идеи, открытия в коммерческую продукцию и обещающего стать важной платформой экосистемы стартапов в Узбекистане", – отметили в MUIC.

Ещё одним направлением в сотрудничестве станет развитие научно-исследовательского потенциала и экосистемы стартапов. Корейские специалисты считают, что работу в этой области необходимо вести параллельно с созданием инфраструктуры.

Официальная церемония подписания меморандума состоится в первой декаде сентября в Сеуле, куда с рабочим визитом отправится делегация инновационного центра. Узбекские специалисты познакомятся с деятельностью ассоциации, которая объединяет 18 технопарков и региональное агентство по промышленному планированию.

В её задачи входят налаживание связей, организация обмена опытом между технопарками и правительством, муниципалитетами, зарубежными институтами, сфокусированная на развитии и поддержке технопарков, проведение мероприятий в области повышения квалификации и нетворкинга.

Напомним, несколькими днями ранее делегация корейских специалистов посетила Наманганскую область. Джейхун Ли встретился с хокимом области Хайрулло Бозоровым, предпринимателями в Наманганском областном территориальном управлении Торгово-промышленной палаты Узбекистана. Представители делегации провели презентацию, которая была посвящена опыту Республики Корея по созданию и развитию технопарков, а также побывали в Касансайском районе, где уже начато строительство технопарка.

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