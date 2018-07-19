Больше половины грузоперевозок в Азербайджане пришлось на автомобильный транспорт

19 июля 2018 09:53 (UTC+04:00)

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