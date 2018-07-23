FAO рассматривает новые совместные проекты с Азербайджаном (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) рассматривает новые совместные проекты с Азербайджаном.

Об этом сказала в интервью Trend руководитель офиса партнерства и координации FAO Мелек Чакмак.

Она напомнила, что в ноябре 2016 года FAO и правительство Азербайджана подписали партнерскую программу на 2016-2020 годы.

"С тех пор были разработаны такие проекты, как "Улучшение производства крупного рогатого скота в Азербайджане путем создания эффективных систем животноводства и кормления"; "Развитие устойчивого производства овец и связанной с ним производственно-сбытовой цепи в Азербайджане"; "Создание в Азербайджане национальной системы производства здорового семенного картофеля"; "Поддержка развития сферы производства лесного ореха в Азербайджане"; "Поддержка развития сектора пчеловодства в Азербайджане", - сказала Чакмак.

Она отметила, что, конечно, этот список проектов можно расширить исходя из текущих и будущих потребностей Азербайджана.

"Кроме того, FAO также рассматривает проекты в других областях, таких как содействие адаптации к изменению климата с уделением особого внимания продовольственной безопасности, развитие национальных ветеринарных возможностей и интеграция рыбной отрасли и обеспечение устойчивой системы экологического менеджмента", - отметила Чакмак.

С другой стороны, сказала она, Азербайджан получит выгоду от национальных и региональных проектов FAO, которые в настоящее время находятся в процессе одобрения со стороны правительства.

"Эти проекты охватывают такие сферы, как укрепление потенциала служб распространения знаний в области сельского хозяйства, разработка национальных экспортных стратегий и совершенствование национального потенциала для ликвидации и предотвращения повторного использования устаревших пестицидов", - сказала Чакмак.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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