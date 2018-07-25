В Джизакской области Узбекистана пройдёт международный инвестиционный форум

25 июля 2018 15:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Джизакской области Узбекистана с 29 по 30 августа 2018 года пройдёт международный инвестиционный форум - Jizzakh International Investment Forum, передаёт "UzDaily.uz".

Организаторами форума являются Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям совместно с администрацией Джизакской области.

Впервые международный инвестиционный форум пройдет на территории свободной экономической зоны «Джизак».

Целью мероприятия является ознакомление деловых кругов и представителей международных организаций, аккредитованных в Узбекистане, с состоянием социально-экономического развития Джизакской области, принимаемыми мерами по улучшению инвестиционного климата, а также созданными благоприятными условиями и преференциями для иностранных инвесторов и субъектов предпринимательства.

В программе проведения двухдневного инвестиционного форума запланировано проведение бизнес-форума, выставки продукции, произведенной в Джизакской области, B2B переговоров, визитов в промышленные предприятия региона и т.д.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекский банк «Ипак Йули» вдвое ускорил процесс выдачи кредитов
Бизнес 13:26
Всемирный банк выделил Узбекистану очередной кредит
Бизнес 12:59
Узбекистан и Казахстан запустили новый автобусный рейс
Туризм 12:02
В Узбекистане впервые могут появиться виртуальные банковские карточки
Бизнес 11:28
«Узбекнефтегаз» начал добычу газа на второй скважине месторождения в Устюртском регионе
Энергетика 10:16
Туркменистан и Узбекистан нацелены на стратегическое партнёрство
Туркменистан 24 июля 20:44
Лента новостей
Валовые международные резервы Нацбанка Казахстана снизились
Казахстан 15:44
В Саудовской Аравии запретили операции, приносящие вред животным
Арабские страны 15:44
Власти Греции сообщили о ликвидации лесных пожаров вокруг Афин
Европа 15:44
Минобразования Азербайджана о каникулах в новом учебном году
Общество 15:42
Девять стран Европы предложили Греции помощь в тушении пожаров
Европа 15:37
Международный банк Азербайджана провел для представителей СМИ необычный тренинг (ФОТО)
Бизнес 15:34
Военные корабли Ирана прибыли в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 15:29
Россия инвестировала в экономику Азербайджана почти $4 млрд (ФОТО)
Бизнес 15:27
В Азербайджане официально предупреждены главы строительных компаний - генпрокуратура
Общество 15:00