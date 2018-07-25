В Джизакской области Узбекистана пройдёт международный инвестиционный форум

БАКУ /Trend/ - В Джизакской области Узбекистана с 29 по 30 августа 2018 года пройдёт международный инвестиционный форум - Jizzakh International Investment Forum, передаёт "UzDaily.uz".

Организаторами форума являются Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям совместно с администрацией Джизакской области.

Впервые международный инвестиционный форум пройдет на территории свободной экономической зоны «Джизак».

Целью мероприятия является ознакомление деловых кругов и представителей международных организаций, аккредитованных в Узбекистане, с состоянием социально-экономического развития Джизакской области, принимаемыми мерами по улучшению инвестиционного климата, а также созданными благоприятными условиями и преференциями для иностранных инвесторов и субъектов предпринимательства.

В программе проведения двухдневного инвестиционного форума запланировано проведение бизнес-форума, выставки продукции, произведенной в Джизакской области, B2B переговоров, визитов в промышленные предприятия региона и т.д.

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